Infortunio Zaza, i tempi di recupero dell’attaccante del Torino alle prese con una lesione ai flessori della coscia

Se Verdi è rientrato in gruppo ed il tandem Ansaldi-Baselli lavora a parte in vista di un imminente recupero, i tempi per rivedere Zaza con i compagni non sono ancora maturi. E, infatti, l’attaccante lucano nell’allenamento a porte aperte di ieri non si è visto.

L’ex Sassuolo sta svolgendo un programma rieducativo in solitaria, al fine di smaltire la lesione ai flessori della coscia destra che l’aveva fermato a fine gennaio. Uno stop quantificabile in almeno 20-30 giorni dal momento dell’infortunio. Longo, insomma, non lo avrà a disposizione per i suoi primi impegni da tecnico granata.