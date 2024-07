Inghilterra, Bellingham dopo la sconfitta: «Finale NON all’altezza, chiedo SCUSA a tutti»

Le parole di Jude Bellingham, stella dell’Inghilterra, dopo la sconfitta in finale degli Europei contro la Spagna

Jude Bellingham è tornato sulla sconfitta in finale degli Europei contro la Spagna tramite un lungo post su Instagram.

PAROLE – «Sto ancora cercando di elaborare la finale, ma i sentimenti prevalenti sono tristezza e delusione. Il fatto è che ci siamo scontrati con un grande avversario e non siamo stati all’altezza, fa male il fatto che eravamo così vicini alla storia e tuttavia non siamo riusciti a dare il massimo per i tifosi inglesi che ci hanno sostenuto durante gli alti e bassi del torneo, sia da casa sia negli stadi in Germania. Per questo non possiamo che alzare le mani e chiedere scusa.

Essere in una bolla così stretta per così tanto tempo significa che a volte è più facile farsi prendere dagli aspetti negativi di giocare in un torneo importante, ma alcune delle atmosfere e dei festeggiamenti a cui ho assistito mi ricordano costantemente l’amore che voi ragazzi avete per questa squadra, quelle immagini vivranno con me per sempre e non potrei essere più grato per questo. Sono sicuro che le conseguenze saranno intense, ma ti prego di comprendere che questo gruppo di giocatori e ogni singolo membro dello staff hanno dato assolutamente tutto per cercare di realizzare i nostri sogni. Anche se è frustrante continuare a scrivere in questo modo dopo i tornei, credo sinceramente che questa squadra, sfruttando queste esperienze strazianti, abbia il potenziale per superare finalmente il traguardo e riportare la coppa in Inghilterra ad un certo punto. Fino ad allora, restate con noi e continuate a sostenere i ragazzi come avete fatto per così tanto tempo.

Infine, vorrei ringraziare Gareth e il suo staff per i bellissimi ricordi durante il suo mandato. Dal punto di vista di un tifoso entrato a far parte della squadra, è stata una montagna russa di emozioni incredibili che ha infuso speranza e gioia nel nostro Paese. È stato un privilegio essere guidato da qualcuno così dedito e appassionato, non solo Gareth è senza dubbio uno dei migliori allenatori nella storia della squadra nazionale, ma anche un essere umano incredibile. Grazie di tutto e ti auguro il meglio per il prossimo capitolo, Gaffer».