Inghilterra, Southgate: «FUTURO? Devo parlarne con le persone GIUSTE, ora posso dire solo QUESTO»

Le parole di Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, dopo la sconfitta in finale degli Europei

Gareth Southgate ha parlato del suo futuro a ITV dopo la sconfitta in finale a Euro 2024.

FUTURO – «Non credo che sia un buon momento per prendere una decisione come questa. Ho bisogno di parlare con le persone giuste e non succederà adesso».

SOSTITUZIONE KANE – «Fisicamente è stata dura per lui. È arrivato al torneo con pochi minuti giocati e non ha raggiunto il livello che tutti speravamo. Le partite sono estremamente impegnative e abbiamo pensato che la freschezza di Ollie ci avrebbe permesso di pressare meglio e offrire una spinta in avanti. Penso che i sostituti siano entrati in campo e abbiano fatto ciò che gli avevamo chiesto».

COSA HA FATTO LA DIFFERENZA – «Avere un giorno in meno per prepararsi è sicuramente uno svantaggio, ma fino all’80’ eravamo ancora in partita. Ci vorrà un po’ di tempo per analizzare tutto a fondo».