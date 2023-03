Inghilterra: un altro caso di violenza sessuale in Premier League

Secondo quanto riportato dal Guardian c’è un nuovo caso di violenza sessuale che vede coinvolto un calciatore di Premier League

Ancora un caso di violenza sessuale sta per abbattersi sulla Premier League. Secondo quanto riportato dal Guardian, ci sarebbe un altro calciatore del campionato inglese accusato di stupro in tre occasioni diverse.

Arrestato nel luglio del 2022, il giocatore – la cui identità è tenuta segreta dalle leggi britanniche – sarebbe stato preso in custodia dalla polizia prima di essere rilasciato su cauzione. Il club della Premier, in cui gioca titolare, è venuto a conoscenza delle accuse, ma ha deciso di non punirlo.