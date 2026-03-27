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Inghilterra Uruguay LIVE: cronaca, sintesi, risultato e tabellino dell’amichevole

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

58 minuti ago

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Inghilterra Uruguay LIVE: cronaca, sintesi, risultato e tabellino dell’amichevole tra le due nazionali

Amichevole di prestigio a Wembley tra l’Inghilterra di Tuchel e l’Uruguay di Bielsa. Le due nazionali, già qualificate al Mondiale, si sfideranno in un test di alto livello utile a misurare lo stato di forma e le idee di gioco in vista della competizione estiva che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke. All: T.Tuchel.

URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Olivera, Araujo R., Piquerez; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Canobbio, Aguirre, M.Araujo. All: M.Bielsa

Arbitro: Sven Jablonski (GER)

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09 Madueke tra i più attivi, Piquerez lo mura a fondo campo: altra battuta dalla bandierina per la squadra di Tuchel, l’esterno sudamericano rimane a terra nello scontro con l’avversario per un colpo alla caviglia. Interruzione piuttosto lunga.

07 Break inglese a metà campo. Solanke avanza e conclude dal limite, deviazione in corner, aveva lo spazio per prendersi ancora qualche metro prima della battuta

07 Buoni i ritmi di entrambe le squadre nelle prime battute dell’incontro

04 Prima avanzata dell’Uruguay, sul cross di Aguirre Trafford non ha problemi a far sua la sfera in presa

02 Sviluppo di una punizione battuta da Foden: M.Araujo anticipa Madueke in area di rigore e mette il pallone in corner

01 Muslera costretto a uscire di pugno su un cross pericoloso da sinistra: padroni di casa protagonisti di un buon avvio, ritmo e intensità

00 Calcio d’inizio dell’Inghilterra

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