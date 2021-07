Iniesta: «Quello che ha passato Messi è brutale, un peso che si toglie»

Andres Iniesta dice la sua sulla vittoria della Copa America dell’Argentina e ricorda la finale mondiale del 2010

GOL FINALE MONDIALE 2010 – «Quando arriva il passaggio di Cesc, ho sentito il silenzio, come se fossi solo con la palla. E nella mia testa è entrata così: era stata una gara molto dura, molto equilibrata, con occasioni per entrambe le squadre. E quando si tirano i rigori… Grazie a Dio è finito tutto molto prima, con la festa, con la maglia di Dani. Un momento brutale a livello personale perché non avevo avuto un grande anno: dovevo rinascere nel calcio. A livello personale ho attraversato situazioni molto complicate, ho avuto molti infortuni. Ma tutto è finito come è successo».

COPA AMERICA – «Ho potuto seguirla in qualche tv negli spogliatoi perché ci stavamo allenando. Quello che ha passato Leo è brutale. A livello personale, è sicuramente un peso che si solleva, vincere finalmente qualcosa con la sua squadra dopo aver perso diverse finali. Ha giocato una Coppa impeccabile, sia nei gol e negli assist sia nel significato per la sua squadra. Numero 1, per me».