Iniesta punta tutto sul Barcellona: «Può vincere la Liga»

Andres Iniesta punta sul Barcellona come prossimo campione di Spagna

Andres Iniesta, storico ex calciatore del Barcellona, in una intervista a Marca ha puntato tutto sui blaugrana come prossimi campioni della Liga. Il prossimo weekend ci sarà lo scontro al vertice contro l’Atletico Madrid capolista che potrà dire tanto sulla corsa al campionato.

«Penso che il Barcellona abbia le capacità di vincere la Liga. Possono farlo. Ogni gara è sempre più difficile ma vincendole tutte vinceranno la Liga che questa stagione è stata molto combattuta e competitiva».