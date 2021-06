Lorenzo Insigne è stato il migliore in campo dell’Italia contro la Repubblica Ceca: ecco le dichiarazioni del numero 10 azzurro

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Rai Sport: suo il terzo gol nel 4-0 contro la Repubblica Ceca.

«Sono contento soprattutto per la prestazione, manca una settimana e dobbiamo arrivare pronti. Oggi era un grande test, dobbiamo recuperare le energie. 30 anni? Mi sento vecchio (ride, ndr). Sono contento per la fiducia che mi danno il mister e i miei compagni. Ha creato un grande gruppo, un grande spirito, ci ha messo nelle condizioni per esprimerci al meglio. Io penso che è presto per vedere dove arriviamo, siamo consapevoli, oggi era un grande test, abbiamo fatto una grande partita. Turchia? Sarà una grande emozione, non siamo più abituati a giocare con il pubblico e dobbiamo recuperare tutte le energie».