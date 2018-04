Insigne, stoccata alla Juve: «Per loro era una finale? Sono abituati a perderle» – VIDEO

L’attaccante del Napoli lancia una frecciata alla Juventus dopo la vittoria all’Allianz Stadium. Ecco le parole di Insigne

Kalidou Koulibaly è volato in cielo, a 248 centimetri d’altezza, per realizzare il gol dello 0-1 nello scontro diretto tra Juventus e Napoli. Il colpo di testa del difensore partenopeo è valso il successo alla formazione di Sarri che guarda con maggiore ottimismo al futuro: il Napoli si trova a un solo punto di distanza dalla Juventus capolista e a 4 giornate dal termine tutto può ancora succedere. Lorenzo Insigne, uno dei grandi protagonisti della sfida dell’Allianz Stadium, ha parlato dopo la sfida.

Il giocatore ha detto la sua sulla vittoria contro la Juventus, ha parlato della festa a Napoli con tantissima gente scesa in piazza a festeggiare (ci sono stati anche tantissimi fuochi d’artificio) e ha lanciato anche una stoccata alla Juve. Una giornalista ha detto al numero 24 azzurro: «Hanno detto che l’avrebbero giocata come una finale e infatti l’hanno persa come le loro finali di Champions». Il giocatore non si è fatto fregare e ha sfruttato l’assist lanciando così la sua frecciata ai bianconeri: «Eh sì, sono abituati» in riferimento alle finali di Champions League perse dai bianconeri (ben 7 sulle 9 disputate, due negli ultimi 4 anni con Allegri in panchina).