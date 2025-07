Calciomercato Lazio, idea Insigne completamente tramontata? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: idea Insigne, ma il blocco rischia di far saltare tutto. La situazione

Il calciomercato Lazio vive giorni di incertezza, con il club biancoceleste ancora bloccato nelle operazioni in entrata. In questo contesto di stallo, prende corpo un’ipotesi affascinante ma complessa: Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, svincolato dal Toronto FC dallo scorso giugno, è alla ricerca di una nuova avventura e guarda con interesse al ritorno in Serie A. Il suo nome è stato accostato con forza alla Lazio, anche in virtù del rapporto speciale con Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto la propria stima per il fantasista napoletano.

Secondo quanto riportato da diverse testate locali laziali, Insigne avrebbe già avuto contatti diretti con Sarri e sarebbe disponibile a tornare a lavorare con il tecnico toscano. Tuttavia, non ha intenzione di attendere fino a novembre, mese in cui la Lazio spera di risolvere le problematiche legate al blocco del mercato. A confermare la situazione è Andrea D’Amico, agente del giocatore:

«Stiamo lavorando, ci sarà un annuncio a breve. Stiamo valutando tutte le opzioni, incluse quelle italiane: la Serie A è una possibilità concreta», ha dichiarato.

Il nodo principale non è di natura economica: Insigne non pretende cifre proibitive. Il vero ostacolo è rappresentato dalle attuali limitazioni che impediscono alla Lazio di tesserare nuovi giocatori, soprattutto se non ci sono uscite definitive.

«Il problema della Lazio è legato ai calciatori in scadenza: una volta risolta questa situazione si potrà parlare in modo concreto», ha aggiunto D’Amico.

Nel frattempo, altre squadre italiane si sono mosse con decisione: su tutte Parma e Fiorentina, che hanno già manifestato interesse concreto per il fantasista. Il calciomercato Lazio rischia dunque di perdere un’occasione preziosa, anche in ottica nazionale, visto che Insigne sogna ancora di tornare nel giro azzurro in vista dei prossimi impegni internazionali.

L’unica possibilità per la Lazio di restare in corsa sarebbe quella di offrire a Insigne fin da subito la possibilità di allenarsi a Formello, ma ad oggi questa ipotesi non è praticabile per motivi regolamentari. Il tempo stringe e la sensazione è che, se non arriverà una svolta immediata, il calciomercato della Lazio dovrà rinunciare a un colpo di classe e nostalgia.