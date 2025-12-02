Calciomercato Lazio, Insigne e il nodo dietro alla situazione intorno all’attaccante ex Napoli. Il punto

Calciomercato Lazio: il nodo lista rallenta l’operazione Insigne, tutto rimandato a gennaio

Nel Calciomercato Lazio uno dei temi più discussi continua a essere la possibilità di portare Lorenzo Insigne in biancoceleste. L’idea intrigante di riportare in Serie A l’ex capitano del Napoli ha acceso l’interesse dei tifosi, ma la situazione è più complessa di quanto possa sembrare e richiede alcune condizioni indispensabili prima di poter entrare nella fase operativa.

Il primo ostacolo riguarda il tesseramento: anche qualora la trattativa venisse chiusa in tempi brevi, Insigne non potrebbe essere registrato prima del 16 dicembre e, soprattutto, non sarebbe comunque schierabile. Il motivo è legato ai vincoli della lista: la Lazio ha saturato gli slot disponibili dedicati agli over 22 con il reintegro di Dele-Bashiru. Senza liberare un posto, nessun nuovo acquisto potrebbe essere inserito.

Per questo motivo, nel quadro del Calciomercato Lazio, l’operazione può sbloccarsi solo a gennaio. Il club sta infatti valutando diverse soluzioni per creare spazio, e tra le ipotesi più concrete c’è l’uscita di Noslin o quella di Dele-Bashiru. Lo scenario dello scambio Noslin–Ilic potrebbe facilitare i movimenti: l’ingresso di Ilic comporterebbe una nuova uscita obbligata, che potrebbe proprio riguardare il centrocampista nigeriano.

Proprio Dele-Bashiru rappresenta l’indiziato principale per lasciare Formello, anche perché la Lazio sta cercando un club disposto ad acquistarlo o a prenderlo in prestito con condizioni vantaggiose. Se dovesse essere trovata una sistemazione per lui, allora ci sarebbe lo spazio necessario per aprire definitivamente la porta all’arrivo di Insigne.

Il Calciomercato Lazio resta dunque in pieno fermento: l’interesse per Insigne è concreto, ma tutto dipende dagli incastri burocratici e da un’uscita che al momento è indispensabile. Gennaio diventa quindi il mese decisivo per capire se questo colpo potrà davvero concretizzarsi e diventare uno dei movimenti più affascinanti della sessione invernale.

