Lorenzo Insigne è pronto per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, anche se è dispiaciuto per l’addio di Maurizio Sarri

Lorenzo Insigne ha saputo dell’arrivo di Carlo Ancelotti solo tramite tv e giornali. Il talento del Napoli dà merito a Maurizio Sarri e tributa al toscano un omaggio e un grande saluto. Tutto è successo mentre si trovava in Nazionale e in pochi giorni è cambiata la situazione in seno al Napoli. «Non mi aspettavo che Sarri partisse. Sono contento sia arrivato Ancelotti, ho sempre desiderato di lavorare con lui. Vederlo a Napoli mi fa un effetto incredibile» commenta Insigne dal ritiro con l’Italia. Adesso per il suo “mentore” Sarri si aprirà una nuova carriera e molto probabilmente andrà a allenare il Chelsea. I Blues sono la sua prossima destinazione e si attende solo il via libera definitivo, dato che a Londra in questo momento c’è qualche problemino extracalcistico. Il ventiquattro del Napoli commenta: «Sono contento se va al Chelsea, ha fatto bene a Napoli ed è stato apprezzato da tutti».

Si parla anche di molti cambi sul mercato per il Napoli. Uno su tutti è Kalidou Koulibaly, che è richiesto dal Chelsea e non solo. Insigne lo sa, ma spera che non ci sia una vera e propria diaspora: «Mi auguro che Koulibaly rimanga, siamo un bel gruppo. Se qualcuno andrà via, sono sicuro che Ancelotti possa creare un gran spogliatoio e la società rimpiazzerà i partenti. Hamsik? Il suo addio sarebbe una pessima notizia, ormai è un napoletano». A prescindere dal mercato, adesso col nuovo tecnico il Napoli è chiamato a vincere. Il secondo posto dell’ultima stagione non è ancora stato digerito, per questo Insigne e compagni vogliono pensare al futuro e a dare la caccia a quello Scudetto che da sette anni è sul petto della Juventus. «Ancelotti mi ha chiamato, mi ha detto che possiamo fare grandi cose. Ci darà stimoli in più, è un vincente» chiude l’azzurro a Il Corriere dello Sport.