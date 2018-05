La panchina del Chelsea, con ogni probabilità, dalla prossima stagione, sarà di Maurizio Sarri

Il Chelsea di Roman Abramovich ha 4 giorni per sistemare la situazione in panchina. 4, e non di più, semplicemente perchè la clausola rescissoria da 8 milioni nel contratto che lega Sarri al Napoli, fino al 2020, potrà essere esercitata fino al 31 maggio. Nel mentre, però, avanzano anche ipotesi fantasiose come quella che vedrebbe David Luiz al Napoli e mister Sarri a Londra, con agevolazioni economiche da entrambe le parti.

Non dimentichiamoci però che il Chelsea dovrà risolvere anche la grana Conte, il cui contratto con il blues scadrà nel 2019. L’ex allenatore di Bari e Juventus tra le altre, infatti, ha sì vinto una Premier League e una FA Cup in due anni ma i rapporti tra le parti sono davvero ai minimi storici. In caso di esonero, com’è probabile che sia, Roman Abramovich dovrà versare 11 milioni sul conto bancario di Conte, ovvero lo stipendio per l’ultimo anno di contratto. 8 più 11 fanno 19 milioni di euro per cambiare allenatore, cifre ampiamente alla portata del magnate russo. Quindi si penserà al progetto, su base pluriennale, con mister Maurizio Sarri che potrebbe portarsi a Londra alcuni dei calciatori chiave del suo vecchio Napoli.