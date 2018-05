Antonio Conte esonerato dal Chelsea, il nuovo tecnico sarà Maurizio Sarri: accordo ad un passo col tecnico toscano, i Blues pagheranno la clausola di 8 milioni di euro al Napoli

Svolta in casa Chelsea: esonerato Antonio Conte, il nuovo manager sarà ancora italiano. Repubblica non ha dubbi: Maurizio Sarri è ad un passo dall’accordo con il club londinese, pronto a versare gli 8 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse del Napoli. Aurelio de Laurentiis ha già dato l’addio al tecnico toscano, ufficializzando l’arrivo sulla panchina partenopea di Carlo Ancelotti, e ora è pronto a incassare…

La dirigenza Blues ha infatti deciso di passare all’azione: nessuna trattativa, pagata per intero la clausola presente all’interno del contratto in essere tra Maurizio Sarri e il Napoli. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile inserimento nella trattativa di David Luiz, calciatore gradito da Ancelotti e pronto a cambiare aria, ma il Chelsea ha deciso diversamente. Con l’arrivo dell’ex allenatore dell’Empoli, Antonio Conte è pronto a fare la valigia dopo due stagioni: non è bastata la vittoria in coppa nazionale all’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, che entrerà nell’elenco dei tecnici svincolati di lusso. Attesa solo l’ufficialità, il Chelsea riparte da un altro italiano…