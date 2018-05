Mercato Napoli Ancelotti: con il nuovo tecnico chi arriverà? Da David Luiz a Chiesa e Kimmich, alcuni nomi accostati agli azzurri

Carlo Ancelotti è l’allenatore del Napoli e, come da previsione, adesso esplodono le notizie di mercato riguardo gli azzurri. Si è parlato di un interesse per Suso del Milan e anche per Arturo Vidal del Bayern Monaco, correlati a un inserimento per Renato Sanches dello Swansea (vedi Come sarà il Napoli di Ancelotti? Sogni Benzema, Vidal e Tolisso). Ci sono almeno altri sei giocatori accostati agli azzurri, come si legge su Il Corriere dello Sport. Rui Patricio è uno dei più noti, perché il calciatore dello Sporting CP è in arrivo per sostituire Pepe Reina, passato al Milan. Oltre a Rui Patricio si pensa a grandi colpi, uno dei quali potrebbe essere David Luiz. Il brasiliano del Chelsea – ai box per un infortunio alla caviglia – ha trentun anni e ha già lavorato con Ancelotti, è in scadenza nel giugno 2019 e ciò potrebbe facilitare l’affare. Per adesso è una voce da prendere con le pinze, ma David Luiz è nel mirino del Napoli.

C’è anche Federico Chiesa, ma non è una novità. Il talento della Fiorentina è probabilmente il calciatore preferito da Aurelio De Laurentiis, tra quelli che non giocano nel Napoli. La Viola spara alto e serviranno almeno cinquanta milioni di euro per riuscire a prenderlo, ma il Napoli è convinto e ADL si farà sentire nei prossimi mesi con la famiglia Della Valle. Chiesa sarebbe un esterno perfetto per il gioco di Ancelotti, probabilmente più di Suso, che comunque rimane un obiettivo (leggi anche: Suso, ecco il primo colpo del Napoli per Ancelotti: pronti 38 milioni!). In avanti gli occhi sono sempre puntati su Denis Suarez del Barcellona, anche se adesso è un’alternativa. Altrimenti attenzione al colpaccio in difesa, stavolta sugli esterni: piace ancora il terzino Jeremy Toljan del Borussia Dortmund ma inizia a circolare nell’ambiente Napoli pure un’idea Joshua Kimmich. L’eclettico giocatore del Bayern è l’ennesimo elemento nella lista, non è per niente facile da prendere ma ha un ottimo rapporto con Ancelotti. Sarà quasi impossibile, ma, d’altronde, sembrava impossibile anche l’arrivo di Ancelotti a Napoli.