Insigne verso la Premier League? Parla l’ex agente del capitano del Napoli

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss della trattativa per il rinnovo dell’attaccante con il Napoli. Le sue parole:

«Quando si diventa grandi, si ha la maturità per affrontare le questioni in modo diverso. E Lorenzo è cresciuto. Non conosco i suoi pensieri, potrei dire poco in merito. Così come non conosco le intenzioni del Napoli. La valutazione va fatta rispetto ai fatti ed i fatti dicono che le prestazioni sono adeguate. Il resto, si vedrà. Qualsiasi calciatore della Nazionale può avere estimatori, immagino che qualcuno abbia osservato anche Insigne ed altri suoi compagni. Il Napoli ha una programmazione economico-finanziaria ben definita: gennaio potrà essere un’occasione per rivedere i conti anche rispetto alla situazione Covid che ha contribuito a rivisitare la programmazione del club. Il Napoli ha regole precise ed intende rispettarle. Sul rinnovo di Lorenzo, come dire: se son rose, fioriranno. Se a Lorenzo piace la Premier League? Non ho elementi per poterlo dire ma credo che ogni calciatore oggi sia attratto dalla voglia di misurarsi col campionato più bello al mondo».