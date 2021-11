Insulti razzisti a Zaha, l’attaccante: «Orgoglioso di essere nero»

Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace, si è sfogato dopo gli insulti razzisti ricevuti contro il Manchester City

SFOGO SU INSTAGRAM – «Non sono qui per tutte le sciocchezze che vengono fatte invece di risolvere il problema reale. Questo messaggio non è per me, né per ricevere un milione di messaggi che dicono che stiamo con te o che quanto accaduto sia disgustoso. E non sono qui a caccia di simpatie. Il mio colore sarà sempre il vero problema ma va bene anche perché io sarò sempre nero e orgoglioso di esserlo. Dovete parlarmi solo quando prenderete sul serio questo problema».