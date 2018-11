Dopo Lautaro Martinez, anche il suo agente ha parlato del momento che sta attraversando il giovane attaccante argentino

Dopo le parole di Lautaro Martinez, che ha chiesto maggior spazio, sono arrivate anche quelle del suo agente, Beto Yaque. Il procuratore, contattato da fcinternews.it, ha dichiarato: «Sappiamo che ci sono delle tappe da cui passare e Martinez ha solo 21 anni. Però quando è sceso in campo ha dimostrato di essere in grado di giocare in un club importante e con calciatori eccellenti come quelli dell’Inter. Ci sono state molte partite dove secondo me sarebbe dovuto entrare». Beto Yaque ha poi parlato delle possibilità di mercato del suo assistito: «Non andrà via in prestito, anche se il Racing ci ha provato, ma è impossibile».