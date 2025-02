Inter, Altobelli: «Non sono sorpreso da Arnautovic, a gennaio poteva andarsene. In attacco è meglio di quel calciatore»

Le parole di Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, sulle prestazioni di Marko Arnautovic in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito

Alessandro Altobelli ha parlato a Tuttosport della stagione di Marko Arnautovic con l’Inter.

GOL ALLA LAZIO – «Il gol è un colpo fuori dal comune, un exploit, ma non lo è il suo rendimento. E non sono sorpreso, Arnautovic vale, è un giocatore da Inter. Ha un ruolo sia nello spogliatoio che in campo ed è difficile che faccia prestazioni banali. Si parlava di Taremi, ma ho sempre creduto che la prima alternativa ai due attaccanti titolari fosse Arnautovic».

PREGI – «Sa rendersi utile anche quando non segna. I compagni si fidano e gli vogliono bene. So per certo che a gennaio ha rifiutato la possibilità di andare a giocare di più. Fare da prima alternativa è difficile perché devi allenarti meglio dei titolari e aspettare. Ma sarà di certo un fattore verso il tour de force».