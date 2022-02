ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Antonello, ad corporate dell’Inter, ha parlato di vari temi relativi alla questione societaria nerazzurra

Intervistato dal Financial Times, l’ad corporate nerazzurro, Alessandro Antonello, ha parlato di diversi temi legati a Zhang e il suo futuro all’Inter:

«Se Suning considera una cessione dell’Inter? No, no, no. L’azionista è impegnato in investimenti a lungo termine nel club. Dobbiamo essere stimolati dal miglioramento della Premier League per lavorare molto e recuperare il gap. Un equilibrio competitivo è l’essenziale per mantenere alto l’interesse dei tifosi. L’ingresso dei fondi in Serie A? Potrebbe essere una strada, ma non è l’unica. La cosa più importante è avere qualcuno che ci supporti in una nuova governance e crei valore aggiunto per la Serie A in futuro».