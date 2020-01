Inter, assist di Deschamps: «Giroud infelice, dovrebbe partire»

L’ex commissario tecnico della nazionale francese Deschamps ha suggerito a Giroud di lasciare il Chelsea: l’Inter spera

Didier Deschamps ha voluto mandare un messaggio a Olivier Giroud, da settimane obiettivo di mercato dell’Inter per rinforzare l’attacco: «Dovrebbe andare via dal Chelsea. Non è felice, sta giocando davvero poco».

«Non è colpa sua, ma sta soffrendo la situazione. Deciderà lui quale sarà la cosa migliore da fare sia a livello sportivo che di progetto da seguire», ha suggerito l’ex commissario tecnico della nazionale francese.