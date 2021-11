Inter, Ausilio: «Nessuna paura dello Sheriff. Rinnovi? Barella e Brozovic...»

Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio ha parlato nel pre gara contro lo Sheriff: ecco le sue dichiarazioni

Le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel pre gara di Sheriff–Inter.

DICHIARAZIONI AUSILIO – «Una partita difficile, non esisto gare facili. Lo Sheriff è stata la sorpresa ma anche all’andata è stato complicato, serve la migliore Inter. Rinnovi? Con Barella siamo ai dettagli, aspetti formali e sono fiducioso, per Brozovic abbiamo voglia e piacere di estendere il contratto a breve avremo un incontro, è un giocatore importante che vogliamo con noi ma dobbiamo sentire cosa pensa lui. Non ho sentito Conte, hanno chiuso in fretta e noi eravamo in viaggio ma gli auguro il meglio e farà bene per il Tottenham. Non ho paura perché conosco le nostre idee, a gennaio nessuna uscita abbiamo dei valori e daremo continuità. A luglio faremo delle valutazioni per migliorare l’Inter e non indebolirla».