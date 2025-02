Inter, Ausilio su Taremi: «Le statistiche e il valore di Taremi sono diversi. Su di lui sono convinto di questo»

Il Ds dell’Inter, Piero Ausilio tra i tanti temi ha parlato anche del rendimento di Mehdi Taremi. Le parole

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sport Mediaset in cui ha parlato di moltissimi temi tra cui anche del rendimento di Mehdi Taremi. A seguire le parole del ds nerazzurro.

TAREMI – «Le statistiche e il valore di Taremi sono diversi. Ma so, per esperienza, che a molti giocatori è successo che l’ambientamento in Italia fosse difficile per chi viene da altre realtà. Non ha potuto giocare con continuità perché davanti ha Lautaro e Thuram. Non discuto i numeri, che sono un po’… particolari, ma vado oltre pensando alle prestazioni. La critica spesso non ha valutato l’importanza del suo lavoro in campo per i compagni. Quindi fiducia e sono convinto che miglioreranno anche i numeri».