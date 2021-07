Piero Ausilio ha parlato dopo l’incontro con il Genoa a Milano: le sue parole sul mercato dell’Inter – VIDEO

«Vanheusden-Genoa? Ci stiamo lavorando, è un’operazione che si può chiudere in poco tempo. Adesso vediamo. Se arriva Bellerin? Non ci sono novità. Questione Joao Mario? È ufficiale, non è una novità».