Inter-Barcellona, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Barcellona in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League

La quarta giornata di Champions League potrebbe essere decisiva per diverse squadre: alcune sono vicine all’obiettivo agli ottavi di finale e faranno di tutto per raggiungerlo, mentre altre rischiano di uscire definitivamente dalla competizione. La sorte di diversi gironi potrebbe dunque decidersi durante questo turno, tra questi anche quella del raggruppamento B dove è stata sorteggiata l’Inter. I nerazzurri domani saranno impegnati nella delicatissima sfida contro il Barcellona in programma allo stadio San Siro di Milano alle 20:30. Inter-Barcellona potrebbe chiudere i conti del gruppo dato che le due squadre sono prima e seconda in classifica: gli spagnoli a 9 punti e la formazione di Spalletti a 6 con Tottenham e PSV Eindhoven molto più staccate a quota 1.

Inter-Barcellona sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 2 (rispettivamente 201 e 252 del decoder Sky), su Inter Tv (232 del Box set) verrà trasmessa la radiocronaca della sfida. L’incontro sarà visibile anche sull’app Sky Go disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre la gara di Champions League sarà disponibile su NOW TV (disponibile in abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’incontro potrà essere seguito anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Barcellona

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 6 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Calcio 2 NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano).

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Inter-Barcellona: le probabili formazioni

QUI INTER – La formazione nerazzurra, reduce dalla vittoria straripante per 5-0 contro il Genoa in campionato, con un successo stasera metterebbe un piede negli ottavi di finale potendo sperare anche nel primo posto del girone. Sconfiggere il Barcellona, però, non è una missione semplice e Spalletti dovrà cercar di mandare in campo la formazione migliore. Nel solito 4-2-3-1 in porta andrà Handanovic dietro la linea difensiva composta da Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah. Davanti la retroguardia torna Vecino accanto a Brozovic, mentre tra i trequartisti rientra dall’infortunio Nainggolan schierato al fianco di Politano e Perisic. In attacco ci sarà Mauro Icardi dopo il turno di riposo contro il Genoa.

QUI BARCELLONA – Il tecnico della squadra spagnola Valverde ha recuperato Lionel Messi dall’infortunio che sarà convocato per la sfida a San Siro, ma difficilmente scenderà in campo. L’obiettivo dei catalani è quello di conquistare i tre punti per archiviare definitivamente la pratica girone, dato che con un successo il Barca conquisterebbe matematicamente gli ottavi ed il primo posto. L’allenatore spagnolo opterà per il 4-3-3 offensivo con gli stessi effettivi che hanno disputato l’andata al Camp Nou. In difesa davanti a Ter Stegen ci saranno Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba, mentre a centrocampo andranno Rakitic, Busquets e Arthur. Il tridente offensivo sarà invece formato da Rafinha, Suarez e Coutinho con Dembelè ancora in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto; Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde.

LEGGI ANCHE: