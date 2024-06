Inter, Barella sul RINNOVO: «MAI avuto nessun DUBBIO, non vedo l’ora di ricominciare. Ora testa all’Europeo»

Nicolò Barella ha rinnovato con l’Inter fino al 2029. Ecco le sue parole subito dopo aver prolungato il contratto

Nicolò Barella continuerà con l‘Inter. Il centrocampista sardo ha rinnovato fino al 30 giugno 2029 e attraverso i canali del club nerazzurro ha parlato di questa scelta.

LE PAROLE – «Oggi sono estremamente felice ed emozionato di firmare il prolungamento del mio contratto con l’Inter per così tanti anni. Non ho mai avuto nessun dubbio: credo in questo progetto e, soprattutto, volevo che questa firma arrivasse prima del campionato europeo. Sono davvero orgoglioso di poter difendere ancora per tanto tempo i colori di questo grande Club. Il mio desiderio è quello di continuare sulla strada dei successi che con il gruppo e il mister abbiamo intrapreso in questi anni. Vogliamo crescere sempre di più per dare altre gioie ai nostri tifosi. Con loro abbiamo vissuto dei momenti indimenticabili, e sono certo che ne arriveranno tanti altri. Ora sono concentrato sul campionato europeo con l’Italia, ci rivedremo presto alla ripresa della stagione. Non vedo l’ora di ricominciare di fronte al meraviglioso pubblico nerazzurro, tutti insieme per l’Inter»