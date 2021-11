Inter, Bastoni: «Era importante avvicinare il Milan. Inzaghi? Ottimo lavoro»

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato così a DAZN dopo il Derby: le sue dichiarazioni

Alessandro Bastoni ha parlato a DAZN dopo Milan–Inter. Le sue dichiarazioni al termine del match.

ALA – «Stiamo andando verso un calcio in cui ormai i ruoli contano poco, non sono più predefiniti come una volta. Pian piano stiamo provando a farlo».

PAREGGIO – «Sapevamo che era importante per noi riuscire a vincere per avvicinare il Milan, detto ciò quando non si riesce a vincere bisogna saper accontentarsi. Siamo soddisfatti della partita giocata».

IMPORTANZA – «Mi sento importante come ci sentiamo tutti, siamo un gruppo veramente unito, un lavoro iniziato da mister Conte e che Inzaghi sta proseguendo alla grande. Ci sentiamo alla grande ed è importante essere così uniti».