Inter, Marotta svela: «Cancelo? Ha un contratto molto oneroso che nessuno in Italia può affrontare. Per Frattesi la nostra strategia è questa»

Inter, Marotta parla nel pre gara: «Cancelo? Ha un contratto oneroso che nessuno in Italia può affrontare. Per Frattesi…»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter‑Bologna, Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN per fare chiarezza sulle principali questioni di mercato e sulle strategie societarie in vista della seconda parte di stagione. Un intervento diretto, in cui sono stati affrontati diversi dei nomi accostati all’Inter nelle ultime settimane.

Il primo tema toccato è stato quello di João Cancelo: il terzino portoghese è stato nuovamente associato ai nerazzurri come possibile rinforzo sulla fascia destra, complice anche l’infortunio di Denzel Dumfries, attualmente indisponibile. Marotta ha così aperto la sua analisi partendo proprio da uno dei profili più discussi del momento.

FRATTESI – «Per Frattesi la nostra strategia è che se un giocatore vuole andare via, ci si confronta e valutiamo. Frattesi non è in questa condizione. Non abbiamo ricevuto proposte ufficiali ma siamo aperti a confronti. Asllani è un prestito fatto col Torino, non abbiamo ancora parlato. Valuteremo, è un nostro patrimonio e dobbiamo cercare di rispettare il valore del giocatore. Se non ci fossero le condizioni per proseguire al Torino, troveremo un’altra sistemazione».

CANCELO – «Lui ha un contratto molto oneroso che nessuno in Italia può affrontare. È una situazione molto particolare, se ipotizziamo uno scambio sappiamo che loro cercano un centrale. Quando entreremo nella negoziazione più concretamente, valuteremo il da farsi per sistemare la fascia destra che risente dell’assenza di Dumfries».

DUMFRIES – «Non abbiamo grandi necessità, soprattutto in questo mercato che offre poche opportunità. Abbiamo un problema col recupero di Dumfries, sarà fuori per un paio di mesi ancora e vediamo se il mercato offre opportunità. Si è presentata l’opportunità Cancelo, la stiamo approfondendo e vediamo cosa succederà, è una fase interlocutoria».

