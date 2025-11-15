Inter News
Inter, Bonny: «Segnare a San Siro è fantastico. Pio Esposito? Subito intesa. Sul derby dico una cosa»
Inter, Bonny in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della sua esperienza con la maglia nerazzurra. Le sue parole.
Bonny parla in esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo i primi mesi da giocatori dell’Inter. Ecco un estratto delle sue parole.
SAN SIRO – «La prima esperienza a San Siro mi aveva quasi travolto, mentre oggi con l’Inter ho percepito davvero la grandezza del club. Segnare lì, davanti a quel boato, è stato un momento che resta dentro, una sensazione che isola da tutto il resto».
DIFENSORI E COMPAGNI – «Bastoni, Bisseck e Acerbi si fanno sentire ogni giorno in allenamento: ti spingono, ti correggono, ti obbligano a superare i tuoi limiti. Ricordo bene quando Bastoni, in un Parma-Inter, mi disse che sarei potuto finire da loro. Da quel momento ho iniziato a credere ancora di più in questo percorso».
ATTACCO E MODELLI – «Da Lautaro vorrei prendere la fame sotto porta, la costanza nel voler segnare sempre. Da Thuram la completezza: sa unire gol, dribbling, fisicità e gioco per la squadra. Con lui ho subito trovato sintonia e cerco di imparare ogni giorno».
IL RAPPORTO CON PIO ESPOSITO – «Con Pio c’è subito stata intesa. Entrambi osserviamo molto e parliamo poco, cercando di non farci influenzare dall’esterno. Difende la palla in modo straordinario e il gruppo dei giovani – tra cui Sucic, Bisseck e Luis Henrique – sta crescendo compatto».
DERBY – «Inter-Milan è una battaglia calcistica: mi sono rimasti impressi duelli come quello tra Dumfries e Theo Hernández. Non sarà decisiva per la stagione, ma pesa. Vincere significherebbe prendere punti non solo sul Milan ma anche sulle altre grandi». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM
Frattesi Inter, addio a gennaio? I nerazzurri hanno fissato il prezzo del centrocampista romano. L’indiscrezione
Nuovo San Siro, il progetto prende forma. Ecco quale sarà la pianificazione targata Inter e Milan!
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...