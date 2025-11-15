Inter, Bonny: «Segnare a San Siro è fantastico. Pio Esposito? Subito intesa. Sul derby dico una cosa»

Inter, Bonny in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato della sua esperienza con la maglia nerazzurra. Le sue parole.

Bonny parla in esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’ dopo i primi mesi da giocatori dell’Inter. Ecco un estratto delle sue parole.

SAN SIRO – «La prima esperienza a San Siro mi aveva quasi travolto, mentre oggi con l’Inter ho percepito davvero la grandezza del club. Segnare lì, davanti a quel boato, è stato un momento che resta dentro, una sensazione che isola da tutto il resto».

DIFENSORI E COMPAGNI – «Bastoni, Bisseck e Acerbi si fanno sentire ogni giorno in allenamento: ti spingono, ti correggono, ti obbligano a superare i tuoi limiti. Ricordo bene quando Bastoni, in un Parma-Inter, mi disse che sarei potuto finire da loro. Da quel momento ho iniziato a credere ancora di più in questo percorso».

ATTACCO E MODELLI – «Da Lautaro vorrei prendere la fame sotto porta, la costanza nel voler segnare sempre. Da Thuram la completezza: sa unire gol, dribbling, fisicità e gioco per la squadra. Con lui ho subito trovato sintonia e cerco di imparare ogni giorno».

IL RAPPORTO CON PIO ESPOSITO – «Con Pio c’è subito stata intesa. Entrambi osserviamo molto e parliamo poco, cercando di non farci influenzare dall’esterno. Difende la palla in modo straordinario e il gruppo dei giovani – tra cui Sucic, Bisseck e Luis Henrique – sta crescendo compatto».

DERBY – «Inter-Milan è una battaglia calcistica: mi sono rimasti impressi duelli come quello tra Dumfries e Theo Hernández. Non sarà decisiva per la stagione, ma pesa. Vincere significherebbe prendere punti non solo sul Milan ma anche sulle altre grandi». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM