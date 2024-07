Inter Buongiorno, il retroscena di Pedullà: «Rapporti tesi tra i due»

La rivelazione di Alfredo Pedullà sull’interesse dell’Inter per Alessandro Buongiorno e la sfida lanciata sul mercato al Napoli

Alfredo Pedullà su Twitter fa il punto sull’interesse dell’Inter per Alessandro Buongiorno in concorrenza con il Napoli.

«Ausilio in cattivi rapporti con Conte. Sembra un’azione di disturbo ma… L’Inter cerca un difensore mancino giovane, massimo 25-26 anni. Buongiorno piace molto, ma dovrebbe esserci una cessione da 30 milioni subito. Sembra, sottolineiamo sembra, un’azione di disturbo ma il mondo cambia in un minuto. Proposto Hermoso ma non in linea con la politica del club. Chalobah piace ma è destro e costa. Nessun proposta fin qui per DeVrij»