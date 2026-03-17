Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime

Inter tra campo e mercato: qual è la situazione in vista dell’estate e quali sono le novità sui giocatori infortunati. Tutti i dettagli

Il prossimo mercato dell’Inter sarà decisamente più movimentato rispetto al recente passato. Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’esperto Gianluca Di Marzio ha delineato una vera e propria ristrutturazione per la squadra guidata da Cristian Chivu. Se l’ultima sessione era servita ad allungare le rotazioni, in estate si interverrà direttamente sull’undici titolare. Come spiegato da Di Marzio: «L’anno prossimo ci saranno 3/4 cambiamenti: in porta, in difesa, sugli esterni».

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Il rebus in attacco: l’ombra della cessione su Thuram

Il tema più caldo riguarda il reparto offensivo. Le strategie societarie dipenderanno dalle offerte per i pezzi pregiati, con Marcus Thuram in cima alla lista dei possibili partenti. L’esperto di mercato ha infatti ammesso: «Si parla tanto di Thuram, penso il club valuterebbe offerte per lui».

In caso di addio, l’Inter punterebbe sulla promozione di Francesco Pio Esposito a potenziale titolare, affiancandogli Ange-Yoan Bonny, che ha già dimostrato di sapersi integrare nei meccanismi della squadra in questa stagione.

Obiettivi in difesa e i dubbi a centrocampo

Per il pacchetto arretrato i nomi caldi seguiti dalla dirigenza sono quelli di Tarik Muharemovic e Oumar Solet. Sulla fascia, invece, l’obiettivo è già tracciato: «A destra il sogno è Palestra», ha rivelato Di Marzio, riferendosi a Marco Palestra.

In mezzo al campo molto dipenderà da Henrikh Mkhitaryan: se non dovesse rinnovare, l’Inter interverrà immediatamente con un innesto di spessore per non perdere equilibrio.

Verso la Fiorentina: il bollettino da Appiano Gentile

Nel frattempo, arrivano importanti novità dall’allenamento mattutino ad Appiano Gentile in vista del match contro la Fiorentina. Sorride il centrocampo: Hakan Calhanoglu ha lavorato regolarmente in gruppo ed è recuperato per la gara del Franchi.

Gestione cauta, invece, per gli altri acciaccati: Alessandro Bastoni ha svolto solo una prima parte di allenamento con la squadra per poi proseguire a parte, mentre per Lautaro Martinez è continuato il lavoro personalizzato.