Inter, il Flamengo non si espone per Gabigol che blocca il mercato neroazzurro

Inter, ancora nessuna novità sulla cessione di Gabigol: il Flamengo attende sperando che i neroazzurri abbassino la richiesta di 20 milioni

Tutto tace in casa Inter per quanto riguarda la situazione legata a Gabigol. Il Flamengo infatti non ha ancora affondato il colpo e tutto questo non fa altro che rallentare il mercato neroazzurro. La società infatti era convinta che dopo l’ottima stagione disputata dal brasiliano il Flamengo avrebbe formulato la sua proposta in fretta, cosa che invece non è successa.

Senza la liquidità della cessione del calciatore l’Inter non può affondare il colpo per Arturo Vidal. Come riporta la Gazzetta dello Sport oltre al centrocampista serve ancora un vice Lukaku e un esternof. Finché non si risolverà la questione legata a Gabigol la situazione entrate rimane bloccata.