Inter, cessione inevitabile ma Zhang vorrebbe prima lo Scudetto

Continuano le trattative per la cessione dell’Inter ma il presidente Steven Zhang prima di lasciare vorrebbe vincere lo Scudetto

Le difficoltà economiche dell’Inter continuano a spingere Suning verso una cessione della società in breve tempo. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il presidente Steven Zhang non vorrebbe lasciare prima di aver vinto lo Scudetto per dare un senso alla sua presidenza.

Al momento il fondo d’investimento BC Partners resta in pole position per l’acquisto del club nonostante il no di Suning alla prima offerta da 880 milioni di euro.