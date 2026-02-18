Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»

Inter, Cristian Chivu – tecnico dell’Inter – ha commentato così la sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions League. Le sue parole

A Prime Video, Cristian Chivu ha commentato così la sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Bodo Glimt.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

COSA E’ SUCCESSO NEL SECONDO TEMPO? – «La squadra ha provato, ha avuto un buon atteggiamento per 90 minuti. Siamo un po’ stati sorpresi sui palloni persi, sulla loro intensità e abbiamo pagato dazio. La squadra ci ha provato nonostante tutte le difficoltà del campo e del freddo, ma questa non è una scusa»

COSA FARE ADESSO? E SUGLI INFORTUNATI – «Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Dobbiamo vedere bene come siamo messi perché tra 3 giorni giochiamo col Lecce. Lautaro? Secondo me lo abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono altri giocatori che hanno dei problemi, li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male. Serio? Abbastanza».

QUANTO SI COMPLICA IL CAMMINO? – «E’ tutto aperto. C’è la gara di ritorno. Sappiamo che questa squadra sulle ripartenze può farti male ma ce la giocheremo e faremo del nostro meglio per superare il turno»

L’INTERVISTA COMPLETA A CHIVU