Connect with us

Inter News

Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»

Published

48 minuti ago

on

By

Chivu Inter Arsenal

Inter, Cristian Chivu – tecnico dell’Inter – ha commentato così la sconfitta contro il Bodo Glimt in Champions League. Le sue parole

A Prime Video, Cristian Chivu ha commentato così la sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Bodo Glimt.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

COSA E’ SUCCESSO NEL SECONDO TEMPO? – «La squadra ha provato, ha avuto un buon atteggiamento per 90 minuti. Siamo un po’ stati sorpresi sui palloni persi, sulla loro intensità e abbiamo pagato dazio. La squadra ci ha provato nonostante tutte le difficoltà del campo e del freddo, ma questa non è una scusa»

COSA FARE ADESSO? E SUGLI INFORTUNATI – «Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino dopo questa partita. Dobbiamo vedere bene come siamo messi perché tra 3 giorni giochiamo col Lecce. Lautaro? Secondo me lo abbiamo perso, si è fatto male. Ma ci sono altri giocatori che hanno dei problemi, li valuteremo domani. Lautaro si è fatto male. Serio? Abbastanza».

QUANTO SI COMPLICA IL CAMMINO? – «E’ tutto aperto. C’è la gara di ritorno. Sappiamo che questa squadra sulle ripartenze può farti male ma ce la giocheremo e faremo del nostro meglio per superare il turno»

L’INTERVISTA COMPLETA A CHIVU

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Thumbnail Marco Degennaro Thumbnail Marco Degennaro
Ultime Notizie8 ore ago Francesco Calabrò

Gattuso al Sion, il retroscena di Marco Degennaro nella prima puntata di “Italiani all’estero” – VIDEO

Il nuovo format di CalcioNews24 debutta su YouTube con l’intervista a Marco Degennaro: Coppa di Svizzera, metodo elvetico e la...
Change privacy settings
×