Inter-Como streaming gratis? Dove vedere la diretta live e in chiaro

A tutti gli effetti Inter-Como, anticipo del sabato alle 18 valido per la 14° giornata di Serie A, può essere considerato un big match. Si sfidano due squadre distanziate da soli tre punti: da un lato i nerazzurri, che arrivano da roboante 5-1 in Coppa Italia con il Venezia, dall’altro i lariani, che in campionato non perdono dal 30 agosto.

Sarà una partita che si preannuncia emozionante, dall’esito assolutamente non scontato. Tutta da vivere insomma: ecco nel dettaglio dove vedere Inter-Como in streaming.

Inter-Como streaming: dove vederla in diretta

Nel calendario della Serie A 2025-2026 fa capolino la sfida fra Inter e Como. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 39,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, il My Club Pass è fatto su misura per chi vuole vedere solo le partite della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Inter-Como: le probabili formazioni

In casa nerazzurra l’infortunio di Dumfries rende il terzino ancora indisponibile. Diouf ha convinto Chivu e per questo dovrebbe essere il candidato principale a coprire la fascia destra. Al centro della linea difensiva resta aperta la competizione tra Acerbi e Bisseck, entrambi in corsa per una maglia da titolare. A centrocampo potrebbe tornare dall’inizio Zielinski, mentre in attacco è prevista la conferma del tandem collaudato formato da Thuram e Lautaro Martinez.

Sul fronte lariano, tra i convocati di Fabregas c’è anche Diao, che potrebbe contendere il posto a Jesus Rodriguez sulla corsia offensiva sinistra. In avanti, dopo il gol nell’ultimo turno contro il Sassuolo, Douvikas appare favorito per partire nuovamente dal primo minuto. In mezzo al campo Da Cunha sembra avere un leggero vantaggio sul rivale Caqueret. Disponibile anche Smolcic, che dovrebbe essere collocato sul lato destro della linea difensiva.

Le probabili formazioni di Inter-Como:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Digo Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas.