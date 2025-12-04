Diouf Inter, il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como. Le ultimissime

Diouf Inter, la prestazione del centrocampista contro il Venezia ha convinto. E Chivu pensa a lui per rilanciarlo titolare contro il Como

La vittoria in Coppa Italia non rappresentava, almeno sulla carta, una delle sfide più complicate della stagione. Il Venezia si è presentato a San Siro con una formazione completamente rivoluzionata, un undici inedito che lasciava presagire una gara dal coefficiente relativamente basso. Eppure, proprio in serate come queste, le insidie sono sempre dietro l’angolo. L’Inter lo sa bene e ha affrontato il match con il giusto rispetto, sia per la competizione che per l’avversario. Nessun rischio di sottovalutare l’impegno: dopo i primi venti minuti di studio, i nerazzurri hanno imposto il proprio ritmo. E proprio da chi, finora, aveva convinto meno, sono arrivati segnali importanti.

La notte di Diouf: l’Inter scopre un’arma in più

Tra le note più positive spicca il nuovo protagonista della serata: Diouf Inter, binomio che inizia a prendere forma. Il centrocampista francese, arrivato dal Lens tra curiosità e aspettative moderate, ha mostrato lampi del suo potenziale nelle prime uscite, ma contro il Venezia ha messo in campo la sua prestazione più completa. La falcata palla al piede, potente e continua, ha ricordato alla tifoseria nerazzurra un tipo di progressione che mancava da tempo a San Siro. Gli oltre cinquantamila spettatori si sono alzati in piedi più di una volta per applaudire le sue accelerazioni, segno di un giocatore che può diventare una risorsa preziosa nel progetto tecnico.

Il tema “Diouf Inter” non si limita alla singola partita: la crescita del francese potrebbe incidere sulle scelte future di Cristian Chivu, che ha intravisto in lui duttilità e impatto fisico fuori dal comune.

Frattesi ritrova ritmo, Luis Henrique si accende

Accanto all’ex Lens, anche Davide Frattesi ha mostrato segni di rinascita. Il centrocampista azzurro ha giocato con più coraggio, più inserimenti, più intensità. A fine partita Chivu ha rivelato come Frattesi abbia convissuto a lungo con fastidi da pubalgia, spiegando così una prima parte di stagione sotto tono.

Sorpresa positiva anche dalla fascia: Luis Henrique, spesso timido e poco incisivo, ha finalmente offerto una prova di personalità. Un tunnel, diverse giocate di qualità e la sensazione di essere pronto a dare un contributo maggiore.

Diouf titolare contro il Como?

La grande prestazione di Diouf apre ora un interrogativo tattico in vista della prossima sfida contro il Como. Nonostante sia stato adattato sulla destra e debba ancora migliorare la fase difensiva, il francese ha convinto per forza, tecnica e continuità. Chivu dovrà decidere se premiarlo con una maglia da titolare: la tentazione, dopo una notte così, è fortissima.