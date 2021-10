Inter, confronto con Mariani nel dopo gara: il rigore nel mirino

La dirigenza dell’Inter non ha digerito la decisione dell’arbitro Mariani di assegnare il rigore alla Juve, poi segnato da Dybala

Inter beffata nel finale dalla Juventus con un contestato rigore concesso dopo la revisione al VAR sul contatto Dumfries-Alex Sandro. Decisione non digerita dai nerazzurri: umore nero nella dirigenza di casa al termine della partita, anche se pubblicamente non ha sbuffato nessuno.

L’Inter – scrive La Gazzetta dello Sport – lamenta la poca uniformità di giudizio con l’episodio di Roma con protagonista Anguissa, contrasto non rilevato dall’arbitro nella sfida tra i giallorossi e il Napoli. Dinamica valutata diversamente e dove il VAR non era quindi intervenuto. Negli spogliatoi i vertici interisti hanno chiesto spiegazioni all’arbitro Mariani, tutto avvenuto comunque in un confronto civile.