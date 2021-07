Inter, congelato il rinnovo di Lautaro: si lavora per due attaccanti

Resta congelato il rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez. L’Inter vuole blindarlo, ma in caso di addio pensa a Raspadori e Keita

Continua la telenovela sul futuro di Lautaro Martinez, con l’entourage dell’attaccante argentino che ha preso tempo sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2023.

L’Inter vuole blindare il ‘Toro’ e non vorrebbe sacrificare nessun altro big dopo l’addio di Hakimi. In questo senso, però, saranno determinanti la volontà di Lautaro e le possibili offerte che le big di Spagna e d’Europa potrebbero presentare in Viale della Liberazione come sottolinea Tuttosport. Marotta valuta intorno ai 90 milioni di euro il classe ’97 e, in caso di divorzio, avrebbe individuato in Raspadori e Keita i piani B per l’attacco di Simone Inzaghi.