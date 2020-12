L’Inter di Conte, dopo il flop in Champions League, cerca subito il riscatto nella trasferta di campionato contro il Cagliari

Dimenticare in fretta il flop in Champions League. Anche se non sarà facile. Questo l’imperativo di Antonio Conte alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari. Una missione da non fallire per l’Inter dopo la cocente eliminazione in Europa e per dare continuità agli ultimi risultati positivi in campionato. Conte vuole colmare il gap dalla capolista Milan e cerca risposte importanti dai suoi ragazzi per mettersi subito alle spalle il fallimento europeo.

L’ex Ct della Nazionale allontana le critiche e compatta l’ambiente nella conferenza stampa di vigilia della sfida della ‘Sardegna Arena’ al cospetto dell’undici allenato da Di Francesco: «Ho un messaggio per i tifosi, non prestiamo il fianco a chi sta godendo e a chi spera che si cambi tutto. C’è chi vuole distruggere e ha il timore che all’Inter si stia creando qualcosa di importante che può dare i frutti nel presente nel futuro. Dobbiamo restare compatti: c’è chi vuole il male dell’Inter».

Obbligo scudetto? Conte dribbla la domanda sulla corsa al titolo, unico vero obiettivo di un certo spessore rimasto alla portata dell’Inter dopo l’uscita di scena totale dall’Europa. C’è un percorso da continuare, in linea con il difficile momento economico dovuto alla pandemia mondiale, con l’allenatore salentino che sottolinea in merito alle aspettative di Suning e della dirigenza: «Siamo in linea con quanto detto dalla proprietà».

Inter-Cagliari, ultime e probabili formazioni

Domani potrebbe esserci un’occasione importante per Eriksen, mercoledì in campo nuovamente nel finale di partita contro lo Shakhtar. In attacco Sanchez è favorito su Lautaro Martinez al fianco di Lukaku, mentre resta ancora indisponibile Vidal. Barella, non al meglio, partirà inizialmente dalla panchina. Sponda Cagliari, Di Francesco recupera Simeone guarito dal Covid-19: il ‘Cholito’ non è però al top e dovrebbe lasciare il posto a Pavoletti in attacco.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All.: Di Francesco

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte