Inter, Conte: «Ridotto il gap con il Napoli. Lukaku è una pippa»

Il tecnico dell’Inter Conte ha analizzato così la vittoria conquistata al San Paolo contro il Napoli di Gattuso

Antonio Conte ha commentato la vittoria ottenuta contro il Napoli: «Abbiamo visto una squadra che ha pressato per novanta minuti. Questo successo ha una valenza importante perché vincere qui non è mai semplice per nessuno, dà fiducia e aumenta l’autostima».

«Abbiamo ridotto il gap nei loro confronti. Bastoni? Ha vent’anni, è il nostro presente e futuro. Gioca da dietro e fa quello che voglio durante la partita. Se diventerà più cattivo, parleremo di un grande campione. Lukaku è una pippa. Continuate a definirlo così, per noi va bene. Facile parlare di lui adesso. Lo volevo sia al Chelsea sia alla Juventus», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.