Inter, Conte sorride: Sanchez e Barella in gruppo per metà seduta

Arrivano buone notizie per Antonio Conte dal primo allenamento dell’Inter dopo la sosta: Barella e Sanchez sono tornati in gruppo

Buone notizie per Antonio Conte dal primo allenamento dell’Inter dopo la sosta natalizia. I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per una seduta di circa un’ora e mezza dopo le vacanze.

SkySport24, svela che l’allenamento è stato aperto ai tifosi. Ma Conte può sorridere per due belle notizie: sia Barella che Sanchez hanno svolto parte del lavoro in gruppo, in particolare il riscaldamento e poi metà seduta. Soltanto Asamoah ha lavorato ancora a parte.