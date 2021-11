Inter, Dumfries non convince: pronta l’alternativa sul mercato

Calciomercato Inter: esame da non fallire per Dumfries. In caso di nuovo flop, i nerazzurri preparano l’assalto a Nandez del Cagliari

Esame da non fallire per Dumfries dopo l’infortunio di Darmian. Inzaghi dovrebbe puntare sull’olandese a destra per le prossime partite, con l’ex PSV Eindhoven che finora ha deluso con la maglia dell’Inter.

Se Dumfries non riuscisse a dare le necessarie garanzie nelle prossime uscite – scrive La Gazzetta dello Sport –i nerazzurri potrebbero tornare sul mercato a gennaio per consegnare una nuova risorsa nel ruolo ad Inzaghi. Il nome più gettonato, anche per la sua duttilità in campo, resta sempre quello di Nandez dal Cagliari.