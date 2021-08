Inter, Dzeko: «Champions? Sono tutti molto forti, obiettivo ottavi»

Edin Dzeko, intervenuto a Inter Tv, ha parlato del sorteggio di Champions League che si sta svolgendo in questi minuti

Intervistato da Inter Tv, il neo acquisto dell’Inter, Edin Dzeko ha parlato del sorteggio di Champions League che si sta svolgendo proprio in questi minuti:

«Essere in prima fascia è molto importante. Vedevo che l’Inter negli altri anni con la sua qualità è stata eliminata e invece poteva passare. Andare agli ottavi di finale è uno dei nostri obiettivi quindi speriamo anche in un sorteggio più comodo anche se in questa competizione sono tutti molto forti. Non vedo l’ora di rigiocare in Champions».