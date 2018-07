Eder cuore Inter: «Tre anni che non dimenticherò mai. Spalletti come Conte»

Dagli obiettivi dell’Inter a mister Luciano Spalletti: ecco le parole di Eder, ex nerazzurro ora al Jiangsu Suning

Dopo tre stagioni tra luci e ombre, Eder ha deciso di dare l’addio all’Inter: l’attaccante italo-brasiliano è ripartito dalla Cina, contratto biennale con lo Jiangsu Suning. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha commentato così l’addio al Biscione: «All’Inter tre anni che non dimenticherò mai. Non è stato facile andar via e mollare la Champions, ma ho fatto la scelta giusta. Avevo avuto la possibilità di arrivare in Cina già due anni fa, dopo l’Europeo. Dissi di no, non era il momento. Ora è diverso, volevo cambiare aria e non ho rimpianti».

Continua l’attaccante italo-brasiliano, che parla degli obiettivi nerazzurri: «Spalletti vuole vincere lo scudetto, non ci sono dubbi. E l’Inter deve tornare presto ad alzare un trofeo. Sono sicuro che la squadra lotterà al vertice. Sono arrivati giocatori forti, Nainggolan e Asamoah sono la dimostrazione di una società che ha in testa grandi obiettivi». Infine, una battuta su mister Luciano Spalletti: «Ho imparato da tutti gli allenatori, non dimentico neppure Iachini. Luciano è uno al livello di Conte. È uno che in campo insegna calcio. Io con lui ho giocato poco, ma non per questo cambio il giudizio su di lui, devo restare coerente».