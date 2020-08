Inter, Eriksen: «Giocare senza tifosi non è la stessa cosa»

Christian Eriksen, centrocampista offensivo dell’Inter, è intervenuto al podcast nerazzurro InterNews. Ecco le sue dichiarazioni

«Naturalmente siamo felici. Ci sono cose differenti, e lo capisci. Devi portare sempre le mascherine, ad esempio. Di solito hai la possibilità di poter uscire dall’albergo per fare una passeggiata e fare qualcosa, ma in questo momento non puoi fare molto altro che mangiare, dormire, uscire dalla stanza, allenarti e rientrare. Si sta molto in stanza e molto a letto».

FINALI – «Devo dire che giocare la finale di Champions è stato bello, anche se abbiamo perso. L’obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest’anno. Ma giocare senza tifosi non è la stessa cosa».