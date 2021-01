Inter, Eriksen titolare contro il Benevento: gioca da regista

Continua la trasformazione da trequartista a regista di Christian Eriksen. Il danese giocherà in quella posizione contro il Benevento

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte sembra intenzionato a effettuare dei cambi di formazione per la gara di questa sera contro il Benevento.

La novità più importante, come riferito da Corriere dello Sport, riguarda l’utilizzo di Christian Eriksen dal primo minuto. Il danese prenderà il posto di Marcelo Brozovic in cabina di regia, confermando l’intenzione di Conte di trasformarlo in un regista.