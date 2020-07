Inter, Eriksen: «Triplete? Pazzesco, ma ora dobbiamo creare una nuova storia»

Christian Eriksen, centrocampista offensivo danese dell’Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul programma del match

Christian Eriksen, centrocampista offensivo danese dell’Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul programma del match tra nerazzurri e Brescia:

«Essere tornati in campo è bello, il protocollo impone regole che per forza di cose ti fanno vivere le partite in maniera differente. Ci mancano i tifosi allo stadio. Prima di venire in Serie A ovviamente ho sempre legato l’Inter all’anno del Triplete. Pian piano mi sto immergendo nella tradizione di questo club. Adesso però è il momento di creare una nuova storia».