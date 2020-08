Inter, Esposito: «Ci rialzeremo con onore e orgoglio»

Sebastiano Esposito ha parlato della stagione dell’Inter, culminata con la sconfitta in finale di Europa League

Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, sui suoi social ha scritto un messaggio per riassumere le sensazioni al termine della sua stagione in nerazzurro, parlando anche della delusione in finale di Europa League.

«L’Inter vuole e deve sempre vincere perché questa è la mentalità degli interisti e della famiglia Inter. Ci rialzeremo, L’INTER si rialzerà con onore e orgoglio. Io, INTERISTA ORGOGLIOSO non smetterò mai di ringraziare la mia famiglia e i miei tifosi».