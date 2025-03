Inter Feyenoord, giallo pesante in casa nerazzurra! Quel giocatore salterebbe l’andata dei Quarti di Finale

Inter Feyenoord, cartellino giallo molto pesante in casa nerazzurra! Un centrocampista salterebbe l’andata dei Quarti di Finale di Champions

L’Inter sta conducendo per 2-1 a San Siro la partita contro il Feyenoord, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2024/2025. Qualificazione a un passo per i nerazzurri ma c’è una piccola macchia sulla vittoria dei ragazzi di Inzaghi.

Nel corso del secondo tempo, più precisamente all 62′ viene ammonito Asllani che perde palla e per rimediare all’errore trattiene l’avversario. Cartellino giallo pesante per l’albanese che salterebbe l’eventuale gara d’andata ai Quarti di Finale di Champions.