Inter-Fiorentina, il doppio ex Frey: «L’Inter fatica, Chiesa un fuoriclasse»

L’ex portiere Sebastian Frey: «Nainggolan preso per aiutare Spalletti, ma Icardi e Perisic devono essere al meglio. La Viola mi sta stupendo»

Il doppio ex Sebastian Frey ha parlato a Rmc Sport delle sue due ex squadra, Inter e Fiorentina. Entrambe le compagini arrivano al match in grande forma, dopo le vittorie contro Sampdoria e Spal nell’ultimo turno. I nerazzurri sono ancora indietro in classifica, a 3 punti dalla Viola seconda a 10. «L’Inter? Sta facendo fatica nonostante gli investimenti. Hanno preso Nainggolan che darà una mano alla squadra di Spalletti. Ma la squadra deve avere Icardi e Perisic al 100%, perché manca sempre qualcosa negli ultimi venti metri. L’Inter gioca bene, ma si perde all’ultimo e c’è poco movimento».

Queste le parole dell’ex portiere sulla Fiorentina: «Non mi aspettavo questo avvio della viola, che seguo con grande affetto. La storia di Davide Astori ha coinvolto poi tutto il mondo del calcio. La Fiorentina nelle amichevoli non mi sembrava ancora completa, invece adesso mi sta stupendo. Chiesa può essere la vera rivelazione del campionato italiano».